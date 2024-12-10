Гибкие клювы помогают колибри пить нектар

Длинные тонкие клювы колибри немного напоминают соломинки для питья. Из-за бешеной скорости, с которой эти птицы добывают нектар из цветов и кормушек, может сложиться впечатление, что их клювы устроены как соломинки.
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