Пятничный юмор: смеёмся до выходных

Пятница — это особенное время, когда от вечера уже никто не ждет подвигов и продуктивности. Наконец-то можно оставить героические попытки дожить до конца недели и предаться чему-то по-настоящему важному — например, изучению того, что на этой неделе насмешило Сеть.