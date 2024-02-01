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Курянам сообщили о возможных задержках троллейбусов и автобусов

<p style="text-align:justify"><strong>В связи с затруднением движения на участке улицы Карла Маркса от Дальних парков до Московской площади в сторону центра общественный транспорт может курсировать с отставаниями от графика.

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