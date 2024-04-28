Полусухой закон: где в России запретили продажу алкоголя на майские праздники

В преддверии майских праздников депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в стране на все праздничные выходные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии