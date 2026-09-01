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Почти миллион рублей ушел мошенникам со счета жительницы Республики Алтай

Почти миллион рублей ушел мошенникам со счета жительницы Республики Алтай

Лишь через несколько дней жительница Майминского района поняла, что стала жертвой обмана 37-летняя жительница Майминского района лишилась 950 тысяч рублей после общения с телефонными мошенниками.

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