Больше никакого чёткого контура: "размытые губы" становятся главным трендом макияжа

Идеально очерченные губы уступают место мягкому цвету, который словно растворяется по краям. Antenna Daily разбираемся вместе с Дарьей Векслер, почему эффект размытых губ снова оказался в центре внимания и как повторить его самостоятельно.
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