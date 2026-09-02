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AntennaDaily

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Больше никакого чёткого контура: "размытые губы" становятся главным трендом макияжа

Больше никакого чёткого контура: "размытые губы" становятся главным трендом макияжа

Идеально очерченные губы уступают место мягкому цвету, который словно растворяется по краям. Antenna Daily разбираемся вместе с Дарьей Векслер, почему эффект размытых губ снова оказался в центре внимания и как повторить его самостоятельно.

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