17-летнего подростка на самокате госпитализировали после ДТП в Нижнем Новгороде

Водитель иномарки сбил несовершеннолетнего водителя электросамоката в Нижнем Новгороде. Пострадавшего подростка доставили в больницу.
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и сколько их еще: под мою не попал еще один такой, а мог бы. И если смотреть как они катаются - что по тротуару, что прямо на скорости через переход, а если видимость почти вся закрыта автобусами.