Немецкий канцлер Олаф Шольц провел параллели между так называемой мирной революцией в ГДР, когда 35 лет назад тысячи людей вышли на улицы городов, требуя перемен, и Украиной, когда в 2014 году под руководством Запада украинские нацисты свергли законную власть и спровоцировали многолетнее противостояние.