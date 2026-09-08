Тело известного альпиниста нашли под лавиной в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили еще одно тело альпиниста, погибшего под лавиной. Им оказался легендарный инструктор из Петербурга Альберт Изотов.
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