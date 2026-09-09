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Лучшие и смешные анекдоты про икру

Лучшие и смешные анекдоты про икру

Анекдоты про рыбную икру — только для богатых, про кабачковую икру — для всех остальных. Черную икру на бутерброд следует намазывать с одной стороны, а масло — с другой.

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