Лучшие и смешные анекдоты про икру

Анекдоты про рыбную икру — только для богатых, про кабачковую икру — для всех остальных. Черную икру на бутерброд следует намазывать с одной стороны, а масло — с другой.
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