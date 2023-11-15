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Кеннеди-младший объяснил, почему слабая Россия опасна для США

Кеннеди-младший объяснил, почему слабая Россия опасна для США

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Цитата: - Вашингтону пора признать новые регионы России и навсегда закрыть для Киева двери в НАТО. Комментарий: - Интересно, что в нашей жизни бывает &quot;навсегда&quot;? Должно быть понятно, что в любом случае, любой запрет может быть рано или поздно преодолён... Было бы желание. В частности, был построенный на века &quot;нерушимый советский союз&quot; а потом сами же его и разрушили... Ещё пример - церковь категорически запретила/осудила содомию, а ныне сам папа благословляет этих содомитов... Потому, расслабляться не стоит даже в случае победы России в итоге СВО - наверно, гораздо правильнее считать, что эта победа будет означать переход противостояния цивилизаций в &quot;холодную стадию&quot; (как это было после Победы в ВМВ/ВОВ, или после разрушения СССР и всей возглавляемой им мировой соцсистемы).
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