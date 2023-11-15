Кеннеди-младший объяснил, почему слабая Россия опасна для США

VO

Vladimir Orekhov

Цитата: - Вашингтону пора признать новые регионы России и навсегда закрыть для Киева двери в НАТО. Комментарий: - Интересно, что в нашей жизни бывает "навсегда"? Должно быть понятно, что в любом случае, любой запрет может быть рано или поздно преодолён... Было бы желание. В частности, был построенный на века "нерушимый советский союз" а потом сами же его и разрушили... Ещё пример - церковь категорически запретила/осудила содомию, а ныне сам папа благословляет этих содомитов... Потому, расслабляться не стоит даже в случае победы России в итоге СВО - наверно, гораздо правильнее считать, что эта победа будет означать переход противостояния цивилизаций в "холодную стадию" (как это было после Победы в ВМВ/ВОВ, или после разрушения СССР и всей возглавляемой им мировой соцсистемы).