"Никто не знает, что это": эксперты оценили заявление США о размещении первого космического оружия

Военные аналитики считают, что неизвестно, что именно выведено в космос, и не исключают пиар-хода. Либо речь идёт о спутниках разведки и связи.
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