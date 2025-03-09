В проекте «Активный гражданин» выбрали самые популярные события «Зимы в Москве»

Москвичи оценивали зимние фестивали, события в парках, а также благотворительные мероприятия. В «Активном гражданине» завершилась серия из пяти голосований, посвященных масштабному проекту «Зима в Москве».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии