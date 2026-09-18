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Пятый канал

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Сама попросила? ST рассказал, почему крестил только старшую дочь

Сама попросила? ST рассказал, почему крестил только старшую дочь

Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) в этом году крестил старшую дочь Эстель. Об этом музыкант рассказал на представлении шоукейса Top Hit Live! в беседе с 5-tv.

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