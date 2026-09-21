Клаксон
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Клаксон

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34-летний болид восстановили для участия в гонках

34-летний болид восстановили для участия в гонках

Британская компания British Racing Motors (BRM) представила полностью восстановленный спортивный прототип P351 Group C, выступавший в Ле-Мане в 1992 году, и заявила, что скоро отправит его в гонки.

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