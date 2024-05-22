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Бесконечная агрессия Солнца: магнитные бури 23 мая 2024 года

Бесконечная агрессия Солнца: магнитные бури 23 мая 2024 года

Бесконечная агрессия Солнца: магнитные бури 23 мая 2024 года Ирина ОрлонскаяВо вторник, 21 мая на Солнце было зафиксировано целых 7 вспышек, большинство из которых были классифицированы как среднего уровня активности С.

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