На «Армии-2024» представили макет коммерческого модуля РОС с иллюминаторами

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» госкорпорация «Роскосмос» показала макет свободнолетающего коммерческого модуля Российской орбитальной станции (РОС) с двумя обзорными иллюминаторами.
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