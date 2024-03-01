"Жаль, что один выжил": Буданов* не просто так послал 20 элитных диверсантов на верную смерть

Глава киевской ГУР любит фильмы про секретных шпионов и компьютерные игры в жанре шутер, иначе невозможно объяснить такое пристрастие к созданию "экшен-сцен" прямо на поле боя, когда на твоих же собственных подчиненных без остановки летят артиллерийские снаряды.