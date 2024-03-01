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Царьград

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"Жаль, что один выжил": Буданов* не просто так послал 20 элитных диверсантов на верную смерть

"Жаль, что один выжил": Буданов* не просто так послал 20 элитных диверсантов на верную смерть

Глава киевской ГУР любит фильмы про секретных шпионов и компьютерные игры в жанре шутер, иначе невозможно объяснить такое пристрастие к созданию "экшен-сцен" прямо на поле боя, когда на твоих же собственных подчиненных без остановки летят артиллерийские снаряды.

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Комментарии
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tsan tsan
Лучше бы ГУ ГШ ВС РФ включило Буданова в список лиц, подлежащих немедленной ликвидации  и ... исполнило сие.
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