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Китай

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Азиатский банк развития одобрил кредит в размере 350 млн долларов для поддержки финансового сектора Казахстана

Астана, 5 декабря /Синьхуа/ -- Азиатский банк развития /АБР/ одобрил кредит в размере 350 млн долларов США для поддержки реформ фискального управления и финансового сектора Казахстана, а также повышения устойчивости экономики к внешним потрясениям.

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