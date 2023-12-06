Азиатский банк развития одобрил кредит в размере 350 млн долларов для поддержки финансового сектора Казахстана

Астана, 5 декабря /Синьхуа/ -- Азиатский банк развития /АБР/ одобрил кредит в размере 350 млн долларов США для поддержки реформ фискального управления и финансового сектора Казахстана, а также повышения устойчивости экономики к внешним потрясениям.