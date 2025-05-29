Германия вновь бряцает оружием

Виктор Анисимов Германия в лице своего нового канцлера Мерца вновь начинает бряцать оружием. Херр Мерц похоже решил стать новым Гитлером и объединить всю Европу под своей рукой, как и 85 лет назад, создав сильнейшую армию Европы, для возрождения нового, уже четвёртого по счёту Рейха.