Германия вновь бряцает оружием

Виктор Анисимов Германия в лице своего нового канцлера Мерца вновь начинает бряцать оружием. Херр Мерц похоже решил стать новым Гитлером и объединить всю Европу под своей рукой, как и 85 лет назад, создав сильнейшую армию Европы, для возрождения нового, уже четвёртого по счёту Рейха.
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