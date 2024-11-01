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Охранников школ обязали иметь при себе наручники и резиновую дубинку

Охранников школ обязали иметь при себе наручники и резиновую дубинку

У школьных охранников при себе всегда должны быть наручники и резиновая дубинка. При усиленной охране сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП) должны быть в бронежилетах и касках, а также быть вооружены служебным гладкоствольным оружием.

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