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Индзаги о 2:2 с «Болоньей»: «Интер» допустил слишком много ошибок. Жаль, что мы не набрали три очка, но команда сделала то, о чем я просил»

Матч 19-го тура Серии А завершился ничьей со счетом 2:2.  «Поздравляю «Болонью», мы знали, что это будет сложный соперник.

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