Чудо-развязка: голевой пас Миранчука помог «Атланте» на 94-й минуте вырвать победу у «Интер Майами» в плей-офф MLS

«Атланта Юнайтед» взяла верх над «Интер Майами» в ответном матче 1/8 финала плей-офф MLS. Незадолго до перерыва гости открыли счёт, воспользовавшись ошибкой Брэда Гузана, который выронил мяч из рук и подарил его сопернику.