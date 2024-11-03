RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Правильно думает Батько, врагам нужно продавать товар за дорого, что бы компенировать санкции от покупателей. РВСН.Лукашенко предлож...
  • Dimir De_Ross
    Это очевидно, нужно быть дебилом чтобы её выбрать 🤦😑Косачёв: итоги вы...
  • Александр Рожков
    Это обнадеживает! Дай Бог ИИ и наших Орешкиных заменит!Орешкин: ИИ помож...

Чудо-развязка: голевой пас Миранчука помог «Атланте» на 94-й минуте вырвать победу у «Интер Майами» в плей-офф MLS

Чудо-развязка: голевой пас Миранчука помог «Атланте» на 94-й минуте вырвать победу у «Интер Майами» в плей-офф MLS

«Атланта Юнайтед» взяла верх над «Интер Майами» в ответном матче 1/8 финала плей-офф MLS. Незадолго до перерыва гости открыли счёт, воспользовавшись ошибкой Брэда Гузана, который выронил мяч из рук и подарил его сопернику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх