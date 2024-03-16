России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

Natalija Osminina

Причем тут двадцать лет? Их можно было озвучивать в прежние времена, когда Запад и Россия развивались циклично: когда кто-то слабел-другой возвышался. А сейчас пришло время смерти Западной цивилизации. Или ты с Русской цивилизацией или через 15 лет- в Халифат, куда и пойдет вся западная Европа. И США, которых их гражданская война отбросит в начало своего возникновения.