ИРИНА АЛКСНИС © РИА Новости / Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости Большое — более чем полуторачасовое — интервью Владимира Путина для РИА Новости и "Россия 1" завершило цикл не просто крупных, а в буквальном смысле программных выступлений президента за последние недели.
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся
Комментарии
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Natalija Osminina
Причем тут двадцать лет? Их можно было озвучивать в прежние времена, когда Запад и Россия развивались циклично: когда кто-то слабел-другой возвышался. А сейчас пришло время смерти Западной цивилизации. Или ты с Русской цивилизацией или через 15 лет- в Халифат, куда и пойдет вся западная Европа. И США, которых их гражданская война отбросит в начало своего возникновения.
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35 мин.
Tania Еременко
Да, с нами БОГ! А с бандитами: НАТО и нациками - Сатана.
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12 мин.
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