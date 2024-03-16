Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Этот представитель сша, третий день, как с пальмы слез и уже пытается что-то кому-то диктовать. Смешные они, однако п...Дмитрий Анатольев...
  • Ирина Некрасова
    Заканчивать нужно весь этот Содом с Гоморрой. И с хлоркой помыть потом и окропить загрязненные площади.Голую вечеринку И...
  • михаил дуванов
    руссским придется  побегать. когда надоест бегать уедут обратноА если к границам...

России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

ИРИНА  АЛКСНИС © РИА Новости / Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости   Большое — более чем полуторачасовое — интервью Владимира Путина для РИА Новости и "Россия 1" завершило цикл не просто крупных, а в буквальном смысле программных выступлений президента за последние недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Причем тут двадцать лет?  Их можно было озвучивать в прежние времена, когда Запад и Россия развивались циклично: когда кто-то слабел-другой возвышался.  А сейчас пришло время смерти Западной цивилизации. Или ты с Русской цивилизацией или через 15 лет- в Халифат, куда и пойдет вся западная Европа. И США, которых их гражданская война отбросит в начало своего возникновения.
Ответить
35 мин.
Tania Еременко
Да, с нами БОГ!    А  с бандитами: НАТО и нациками - Сатана.
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх