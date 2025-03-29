Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, видимо, серьезно настроен против леволиберальных ценностей.
Пушков: Трамп, видимо, серьезно настроен против леволиберальных ценностей
Комментарии
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Eduard
И прекрасно,на сколько мы помним,они егр тоже не щадили.В первые Выборы Трампа с первых дней пытались осудить,причем за...поцелуй! Вот уж "преступление".Теперт Трамп опытен,очищает эту заразу прежних редимов,смелее стал!
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20 час.
Татьяна Рогозинская
Да у Трампа семь пятниц на неделе. серьезно не надо относиться к тому, что он говорит.
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11 час.
Владимир Соловьев
"Против леволиберальных ценностей". У ЛЕВОЛИБЕРАЛОВ ЕСТЬ СВОИ ЦЕННОСТИ?!
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4 час.
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