Пушков: Трамп, видимо, серьезно настроен против леволиберальных ценностей

Eduard И прекрасно,на сколько мы помним,они егр тоже не щадили.В первые Выборы Трампа с первых дней пытались осудить,причем за...поцелуй! Вот уж "преступление".Теперт Трамп опытен,очищает эту заразу прежних редимов,смелее стал!

Татьяна Рогозинская Да у Трампа семь пятниц на неделе. серьезно не надо относиться к тому, что он говорит.