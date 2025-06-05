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Освобождавшего Курскую область бойца СВО насмерть сбила пьяная россиянка на иномарке

Освобождавшего Курскую область бойца СВО насмерть сбила пьяная россиянка на иномарке

В Воронежской области вернувшегося со специальной военной операции (СВО) на Украине бойца Юрия Ряснянского сбила пьяная автомобилистка на иномарке.

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