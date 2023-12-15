Полк Бологовского ракетного соединения РВСН перевооружили на «Ярсы»

В Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», сообщило Минобороны России.
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