Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полк Бологовского ракетного соединения РВСН перевооружили на «Ярсы»

Полк Бологовского ракетного соединения РВСН перевооружили на «Ярсы»

В Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область) состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство очередного ракетного полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», сообщило Минобороны России.

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