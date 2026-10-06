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Регионы России

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США сосредоточены на прекращении конфликта на Украине, но ситуации далеки от стабилизации

США сосредоточены на прекращении конфликта на Украине, но ситуации далеки от стабилизации

Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Рейкьявик заявил, что американская администрация сосредоточена на прекращении конфликта на Украине, однако текущая ситуация развивается в направлении, далеком от мирного разрешения.

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