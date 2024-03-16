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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Палмейраса» Лопес сделал хет-трик в матче с «Понте Прета». Он лидирует в гонке бомбардиров Лиги Паулиста с 10 мячами

23-летний нападающий «Палмейраса» поучаствовал в разгроме «Понте Прета» (5:1), отличившись на 3-й, 19-й и 70-й минутах.

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