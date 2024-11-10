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    Женился и перед пенсией может и получишь квпртиру.Как получали "бес...
  • Meerflieger
    "...Вот теперь, уважаемые читатели, решите, когда было лучше с получением собственного жилья в советское время или те...Как получали "бес...
  • Владимир Смирнов
    Давали квартирыКак получали "бес...

Как получали "бесплатные" квартиры в СССР. На основании личного опыта

Как получали "бесплатные" квартиры в СССР. На основании личного опыта

Самой острой экономической проблемой в СССР было получение собственного жилья. С одной стороны, самостоятельная жизнь — это хорошая школа получения жизненного опыта.

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Комментарии
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Владимир Смирнов
Давали квартиры
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15 час.
Meerflieger
&quot;...Вот теперь, уважаемые читатели, решите, когда было лучше с получением собственного жилья в советское время или теперь?&quot;(с)   То-есть автор не смог понять свои собственные слова? Сам же написал, что СЕЙЧАС - либо служебная на время работы, либо особо нужным специалистам от особо богатых предприятий... Много сейчас таких? Всем остальным - ФИГВАМ, без очереди.
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14 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Женился и перед пенсией может и получишь квпртиру.
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14 час.

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