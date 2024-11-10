Самой острой экономической проблемой в СССР было получение собственного жилья. С одной стороны, самостоятельная жизнь — это хорошая школа получения жизненного опыта.
Как получали "бесплатные" квартиры в СССР. На основании личного опыта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Смирнов
Давали квартиры
Ответить
15 час.
Meerflieger
"...Вот теперь, уважаемые читатели, решите, когда было лучше с получением собственного жилья в советское время или теперь?"(с) То-есть автор не смог понять свои собственные слова? Сам же написал, что СЕЙЧАС - либо служебная на время работы, либо особо нужным специалистам от особо богатых предприятий... Много сейчас таких? Всем остальным - ФИГВАМ, без очереди.
Ответить
14 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Женился и перед пенсией может и получишь квпртиру.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии