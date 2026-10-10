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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэнни Грин о дебюте Леброна Джеймса: «Он выглядел отлично. Подстраивался под партнеров, а не заставлял их подстраиваться под себя»

Трехкратный чемпион НБА Дэнни Грин поделился своим мнением об игре Леброна Джеймса в его дебютном предсезонном матче за «Филадельфию» против «Бруклина».

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