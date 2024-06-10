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Пессарий для беременных: что это такое и для чего его ставят

Пессарий для беременных: что это такое и для чего его ставят

Что можно, а что нельзя делать с пессарием — рассказывают специалисты фото: Shutterstock/Fotodom.ruНекоторые беременные сталкиваются с таким понятием, как пессарий — специальное устройство для шейки матки, которое позволяет выносить ребенка при угрозе выкидыша.

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