Пессарий для беременных: что это такое и для чего его ставят

Что можно, а что нельзя делать с пессарием — рассказывают специалисты фото: Shutterstock/Fotodom.ruНекоторые беременные сталкиваются с таким понятием, как пессарий — специальное устройство для шейки матки, которое позволяет выносить ребенка при угрозе выкидыша.