Разбираемся и помогаем разобраться) Киргизия

Андрей Павлов

"Представляете, сколько дронов можно будет купить на фронт, если мы нахрен позакрываем все эти базы? (сарказм)." Базы может и нужны, но мы за них платим. А почему киргизы не платят нашему МВД за эту "безвозмездную" помощь? Все эти ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и Таможенный союз содержатся за наш счет в основном. У нас нет с ними общей границы, так откуда "еще один фронт"? И без сарказма, не отрицая необходимость трудовых мигрантов ( хотя можно и из российской глубинки работяг нанимать), хотелось бы поинтересоваться, а автор представляет сколько дронов можно было бы закупить, если не содержать семьи с выводками этих мигрантов? Маткапитал за нерожденных здесь только в этом году отменили, а сколько было выплачено уже? А медицина, всяческие матпомощи, образование, и все из наших налогов. Наркотрафик? Так еще раз - у нас нет общей границы. Не на самолетах они же наркоту везти будут. Кстати, а то, что они нам поставляют, не их же производство, скорее всего китайское. Мы с Китаем что, других прокладок не найдем, если киргизы взбрыкнут? А они не взбрыкнут, им самим выгодно. Другое дело, что уже у нашего бизнеса в этих прокладках наверняка имеются свои интересы, поэтому мы будем продолжать его облизывать.