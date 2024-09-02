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Разбираемся и помогаем разобраться) Киргизия

Разбираемся и помогаем разобраться) Киргизия

Еще раз про Киргизию. Кратко Киргизия и Россия являются членами ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и Таможенного союза.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;Представляете, сколько дронов можно будет купить на фронт, если мы нахрен позакрываем все эти базы? (сарказм).&quot; Базы может и нужны, но мы за них платим. А почему киргизы не платят нашему МВД за эту &quot;безвозмездную&quot; помощь? Все эти ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и Таможенный союз содержатся за наш счет в основном. У нас нет с ними общей границы, так откуда &quot;еще один фронт&quot;? И без сарказма, не отрицая необходимость трудовых мигрантов ( хотя можно и из российской глубинки работяг нанимать), хотелось бы поинтересоваться, а автор представляет сколько дронов можно было бы закупить, если не содержать семьи с выводками этих мигрантов? Маткапитал за нерожденных здесь только в этом году отменили, а сколько было выплачено уже? А медицина, всяческие матпомощи, образование, и все из наших налогов. Наркотрафик? Так еще раз - у нас нет общей границы. Не на самолетах они же наркоту везти будут. Кстати, а то, что они нам поставляют, не их же производство, скорее всего китайское. Мы с Китаем что, других прокладок не найдем, если киргизы взбрыкнут? А они не взбрыкнут, им самим выгодно.  Другое дело, что уже у нашего бизнеса в этих прокладках наверняка имеются свои интересы, поэтому мы будем продолжать его облизывать.
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6 час.
В
Владимир
Помощь и взаимодействие между государствами. Не понимаю, а причем здесь миграция и ае это о
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6 час.
Неизвестно Неизвестно
Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры.
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5 час.

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