«Уже ледяная»: Пушков заявил, что Запад почти два года ведет войну против РФ

Западные страны уже давно ведут против России войну, причем не холодную, а ледяную. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя утверждение главы Минобороны Финляндии Антти Кайкконена.
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