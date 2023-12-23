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«Уже ледяная»: Пушков заявил, что Запад почти два года ведет войну против РФ

«Уже ледяная»: Пушков заявил, что Запад почти два года ведет войну против РФ

Западные страны уже давно ведут против России войну, причем не холодную, а ледяную. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя утверждение главы Минобороны Финляндии Антти Кайкконена.

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