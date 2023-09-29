Гашек поддержал допуск юношеских сборных России по футболу к турнирам

Доминик Гашек, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, выразил свою поддержку решению исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к участию в международных футбольных турнирах.
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