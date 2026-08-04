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Аргументы и Факты

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NASA хочет продлить соглашение о перекрестных полётах с «Роскосмосом»

NASA хочет продлить соглашение о перекрестных полётах с «Роскосмосом»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) собирается продлить соглашение с российской госкорпорацией «Роскосмос», касающееся перекрестных полетов на Международную космическую станцию, сообщила руководитель программы МКС Дана Вайгел.

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