Рийет с тунцом к кукурузным вафлям

Праздничный завтрак 1 января. Поздний. Выпеките кукурузно-ржаные пряные вафли и приготовьте к ним рийет из консервированного тунца в с/с, сливочного плавленного сыра и добавьте ложечку красной икры, чтобы было совсем по-новогоднему.
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