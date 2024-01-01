Рийет с тунцом к кукурузным вафлям

Праздничный завтрак 1 января. Поздний. Выпеките кукурузно-ржаные пряные вафли и приготовьте к ним рийет из консервированного тунца в с/с, сливочного плавленного сыра и добавьте ложечку красной икры, чтобы было совсем по-новогоднему.