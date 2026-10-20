Несколько дней назад соцсети всколыхнул инцидент на украинско-молдавской границе по реке Днестр. Один из многих тысяч «ухилянтов»-мужчин, не желающих идти воевать за коррупционную хунту Зеленского, поплыл через реку, чтобы сбежать из концлагеря «Украина» Изображение: ФСК Однако уйти просто так ему не дали погнавшиеся за ним пограничники.