Несколько дней назад соцсети всколыхнул инцидент на украинско-молдавской границе по реке Днестр. Один из многих тысяч «ухилянтов»-мужчин, не желающих идти воевать за коррупционную хунту Зеленского, поплыл через реку, чтобы сбежать из концлагеря «Украина» Изображение: ФСК Однако уйти просто так ему не дали погнавшиеся за ним пограничники.
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