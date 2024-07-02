В Тульской области арестовали двух вандалов, плясавших на братской могиле

Как сообщили в пресс-службе судов Тульской области, полиция региона арестовала двух мужчин за осквернение мемориала "Братская могила", где захоронены воины, павшие в боях в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год .
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