Кержаков: «Если «Зенит» победит «Краснодар», борьба за титул закончится»

В противном случае интрига затянется, но петербуржцы все равно сильнее Экс-игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в интервью «Чемпионату» заявил, что петербуржцы при любых раскладах сохраняет звание чемпиона России.
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