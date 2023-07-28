Для жителей Алексеевского заработал новый сервис для безопасной покупки и аренды жилья

На портале mos.ru заработал новый сервис «Прозрачная сделка», который позволит владельцам квартир в Алексеевском районе быстро и просто создавать отчеты о своей недвижимости и обмениваться ими в цифровом формате с покупателями или арендаторами.
На портале mos.ru заработал новый сервис «Прозрачная сделка», который позволит владельцам квартир в Алексеевском районе быстро и просто создавать отчеты о своей недвижимости и обмениваться ими в цифровом формате с покупателями или арендаторами.
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