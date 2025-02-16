Нина Катаева
Блог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нина Катаева

360 подписчиков

Свежие комментарии

  • александр ольшанский
    Как точно вы подметили ... Ломающийся и всегда с подкаченными глазами...Александр Домогар...
  • Галина Васина
    Ломающийся в своих ролях в кино, манерный,капризный.Более, наверно, театральный( как Безруков и Аверин) . Но мне совс...Александр Домогар...
  • РОМАН Молчанов
    Уважаю .Александр Домогар...

«Реклама - это единственное, что неподдельно в наше время» 

«Реклама - это единственное, что неподдельно в наше время» 

В Театре Вахтангова поставили комедию нравов Скриба «Пуф, или Ложь и истина» Эжен Скриб (1791-1861) был одним из самых плодовитых французских авторов, специализировавшийся на комедиях и водевилях, а также на либретто к операм и балетам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх