«Реклама - это единственное, что неподдельно в наше время» 

В Театре Вахтангова поставили комедию нравов Скриба «Пуф, или Ложь и истина» Эжен Скриб (1791-1861) был одним из самых плодовитых французских авторов, специализировавшийся на комедиях и водевилях, а также на либретто к операм и балетам.