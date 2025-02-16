«Реклама - это единственное, что неподдельно в наше время» 

В Театре Вахтангова поставили комедию нравов Скриба «Пуф, или Ложь и истина» Эжен Скриб (1791-1861) был одним из самых плодовитых французских авторов, специализировавшийся на комедиях и водевилях, а также на либретто к операм и балетам.
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