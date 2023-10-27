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Алаудинов назвал врагами России критиков батальона Шейха Мансура

Алаудинов назвал врагами России критиков батальона Шейха Мансура

В Чеченской республике почти одномоменто объявили о создании сразу двух новых батальонов, которые были названы в честь тех чеченских героев, которые сражались против России.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Пусть называют любыми именами, главное-чтоб там были люди, понимающие за что воюют и преданные своей Родине.
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1 д.
mm
maiop maiop
Все Забыли что имам Шамиль Остатки своей Жизни провёл в Плену у Русского Царя в городе  КАЛУГЕ! В этом Калужском доме сейчас находится филиал исторического музея. А СЫН имама Шамиля до конца своей жизни Был на государственной военной службе у Русского ЦАРЯ!
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1 д.
Геннадий Бережнов
Странно и не уместно и в очень не подходящий момент. Не понимать этого не дальновидно Кадырову. А он понимает, тогда зачем?
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11 час.

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