Алаудинов назвал врагами России критиков батальона Шейха Мансура

Александр Пятнистый Пусть называют любыми именами, главное-чтоб там были люди, понимающие за что воюют и преданные своей Родине.

mm maiop maiop Все Забыли что имам Шамиль Остатки своей Жизни провёл в Плену у Русского Царя в городе КАЛУГЕ! В этом Калужском доме сейчас находится филиал исторического музея. А СЫН имама Шамиля до конца своей жизни Был на государственной военной службе у Русского ЦАРЯ!