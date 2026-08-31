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Московский комсомолец в Израиле

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Кипятите воду! Минздрав выявил нарушения в Бней-Йехуда

Кипятите воду! Минздрав выявил нарушения в Бней-Йехуда

Министерство здравоохранения сообщает о необходимости кипятить воду перед употреблением для питья, приготовления пищи и лекарств, а также чистки зубов в новом районе населенного пункта Бней-Йехуда .

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