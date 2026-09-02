В тоннеле у «Лахта-Центра» появятся еще два выхода с лифтами

В Приморском районе Петербурга на берегу Финского залива находится МФК «Лахта-Центр». Его центральный элемент — 462-метровая башня, самый высокий небоскреб в Европе и России, а также самый северный.
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