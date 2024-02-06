Оказывается, конфликт между Гордоном и Кологривым длится уже давно

Никита Кологривый. Фото: foto-ram.ru Никита Кологривый все чаще мелькает во всех известных СМИ. То звезда сериала “Слово пацана” нелестно отозвался о своих коллегах по проекту, то не проявил должного уважения к актерам старой школы.
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