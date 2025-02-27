Политика как он...
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Политика как она есть

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Семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца 28 февраля

Семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца 28 февраля

В субботу, 28 февраля, семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.

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Комментарии
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Grandad
Автор не знает, что линии бывают не только прямыми? Через 5 точек можно всегда провести линию, независимо от их расположения.
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21 час.
А
Алла
28 февраля суббота? Однако...
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20 час.
Андрей
У автора этой заметки - видимо суббота, у него другой счет дней недели
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18 час.
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