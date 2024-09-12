12.09.24==Почему люди не могут потерпеть друг друга? Парсуна священника Иоанна Перевезенцева

Почему болеют маленькие дети? Как узнать, что важно для Бога? Почему нужно благодарить, когда тебя критикуют? Как донести до ребенка, что он делает что-то неправильно? В чем главная проблема школьного образования? В разговоре священника Иоанна Перевезенцева и Владимира Легойды в программе «Парсуна».