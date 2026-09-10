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Zero Hedge

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Charlie Kirk Built A Conservative Institution. Can It Survive Him?

Charlie Kirk Built A Conservative Institution. Can It Survive Him?

Charlie Kirk Built A Conservative Institution. Can It Survive Him? Authored by Brigham Tomco via Deseret News, Just inside the Turning Point USA Freedom Center in Phoenix, Arizona, there is a gold-framed painting, about three feet tall, glowing in a warm spotlight mounted on the wall.

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