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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гронек набрал очки в 11-м матче подряд, повторив рекорд «Ванкувера» для защитников

Гронек набрал очки в 11-м матче подряд, повторив рекорд «Ванкувера» для защитников

Сегодня он забил гол в игре против «Айлендерс» (4:3 ОТ), продлив свою серию с набранными очками. Филип Гронек повторил рекорд «Ванкувера» по продолжительности результативной серии среди защитников.

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